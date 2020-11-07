Врач назвал главные симптомы коронавируса во время второй волны

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал главные симптомы коронавируса во время второй волны.

По словам медика, чаще всего у заболевших проявляется устойчивая к жаропонижающим препаратам лихорадка с температурой выше 38 градусов, а также одышка с частотой дыхания более 28 в минуту при норме в 16-20. Также наблюдается снижение насыщенности крови кислородом до уровня меньше 92% при норме в 98-99%, передаёт RT.

По мнению Проценко, помимо второй волны, Россию ожидает и третья, примерно в марте, однако она будет слабее первых.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что одним из симптомов коронавирусной инфекции является заложенность ушей. Этот симптом не так часто упоминают, однако он встречается у значительного количества больных. Пшеничная подчеркнула, что заложенность ушей может встречаться при различных острых респираторных вирусных инфекциях.

По данным на утро 7 ноября, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось 20 396 россиян. Суточный прирост совсем незначительно снизился по сравнению с предыдущим днём, когда было зафиксировано 20 582 случая заболевания. 6 ноября, напомним, в России количество заболевших за 24 часа впервые превысило отметку в 20 тысяч человек. Также, по обновлённой информации, за сутки от COVID-19 вылечилось 16 803 жителя России. Сообщается о 364 летальных исходах, писал NEWS.ru.