Врач назвал главную ошибку молодых пациентов с коронавирусом

Молодёжь начинает заниматься самолечением в Интернете вместо того, чтобы сразу обратиться к врачам с первыми симптомами коронавируса, сообщил начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов. По его словам, молодые пациенты из-за этого теряют несколько дней продуктивного лечения, что приводит к запущенной стадии протекания болезни, передают «Невские Новости».

К сожалению, эти молодые люди в большинстве случаев начинали лечить себя дома, читая Интернет. В результате пациент теряет несколько дней, которые можно было потратить на его лечение от коронавируса специальными препаратами, и попадает в так называемый цитокиновый шторм. Достаточно часто такие пациенты оказываются в реанимации, — подчеркнул Кабанов.

По его мнению, многие сейчас не доверяют классической медицине и поэтому предпочитают лечиться самостоятельно, думая, что больны простудой или ОРВИ. Врач уточнил, что пациенты с коронавирусом из-за незнания своего диагноза начинают пить чай с мёдом и лечиться другими народными средствами, которые обычно помогали им побороть болезни вроде простуды. Кабанов предупредил молодёжь о том, что четвёртая волна коронавируса «не жалеет никого».

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал условие победы над коронавирусом за 2022 год. По его словам, человечество сможет победить вирус, если на протяжении года будет соблюдать предписания врачей.