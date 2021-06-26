Врач назвал главное противопоказание к вакцинации от коронавируса

Серьёзная аллергия на введение первого компонента препарата является главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью Lenta.ru рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.
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Кроме того, Мохамед Али напомнил, что в настоящее время не проводится вакцинация беременных женщин и кормящих матерей. Он сказал, что в ближайшее время предполагается начать исследования на эту тему и в течение полугода означенные категории также смогут сделать себе прививку.
Врач также объяснил, что жара не оказывает никакого влияние на самочувствие после вакцинации. Нужно принимать обычные меры профилактики и не готовиться к прививке никаким специальным образом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 86 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня.