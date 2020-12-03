Врач назвал фактор, повышающий риск заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/c1d80dd8-355d-11eb-8176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из факторов, которые увеличивают риск заражения коронавирусом и ОРВИ, является наличие в организме лямблий и гельминтов.

Подполковник медицинской службы в отставке, врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский рассказал, что по статистике только лямблиями поражено около 20% населения Земли. При этом у четверти из них это заболевание протекает бессимптомно.

Медик отметил, что у спортсменов, уже имеющих нарушения иммунной защиты из-за хронического паразитоза, значительно выше риск заразиться коронавирусом.

Я это вижу на своих велогонщиках. Среди спортсменов по заражённости лямблиями и гельминтами они на первом месте из-за специфики тренировок (через грязь из-под колеса на мокрых и пыльных дорогах), — отметил KP.RU подполковник.

Врач также добавил, что половина пациентов с COVID-19 страдали диареей. В связи с этим он посоветовал проводить диагностику при вирусном гастроэнтерите, поскольку такие же симптомы могут быть при лямблиозе, амёбиазе и гельминтозе.

Ранее израильские учёные заявили, что люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Вероятность того, что они заболеют, ниже примерно на треть по сравнению с остальными людьми, писал NEWS.ru.