Врач перечислил эффективные лекарства при боли в суставах

Пожилые люди с возрастом часто страдают от остеоартроза, поэтому им следует принимать противовоспалительные нестероидные препараты, рассказал в беседе с «ФедералПресс» врач Павел Александров. Он уточнил, что в борьбе с этим заболеванием может помочь и другая группа лекарств — хондопротекторы.

Остеоартроз (остеоартрит, деформирующий артроз) — это хроническое заболевание суставов, характеризующееся поражением хрящей суставных поверхностей. Причин появления и развития остеоартроза может быть множество: возраст, избыточная масса тела, нарушение работы эндокринных органов, в частности снижение секреции эстрогенов в постменопаузе и другие, — пояснил эксперт.

Он добавил, что основными факторами риска развития остеоартроза являются ожирение и возраст. Александров опроверг информацию о том, что избыточные физические нагрузки могут стать причиной этого недуга. Врач порекомендовал обратиться к терапевту при подозрении на остеоартроз, который, в свою очередь, скорее всего направит пациента на приём к физиотерапевту или хирургу-ортопеду.

Ранее врач-остеопат Александр Евдокимов рассказал об опасности самостоятельного вправления вывиха. По его словам, это может быть чревато повреждением связок и может привести к серьёзным осложнениям, которые потребуют оперативного лечения.