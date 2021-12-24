Врач назвал два особых симптома «омикрон»-штамма у привитых

Существует возможность проявления специфических симптомов «омикрон»-штамма, которые свойственны только для привитых людей, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается в публикации Express.

Как отмечается в статье, в целом в качестве характерных симптомов коронавируса часто встречаются высокая температура, длящийся долго кашель и изменение или полная потеря вкусов и обоняния. Но у «омикрон»-штамма имеются и свои отличительные черты, по которым его проще диагностировать.

По словам эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, привитые пациенты, столкнувшиеся с новым штаммом и в итоге заболевшие «омикроном», жаловались на такие показатели здоровья, как тошнота и потеря аппетита. При этом температура у них наблюдалась невысокая, а параллельно присутствовали такие симптомы, как головная боль и боль в горле. Также у небольшого числа пациентов была рвота.

Издание также назвало четыре главных симптома «омикрона» — к ним относятся кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.

Ранее главный профилактолог УрФО, врач-педиатр Сергей Токарев сообщил о том, что такой симптом коронавируса, как миалгия, который часто наблюдается при штамме «омикрон», может оставаться у переболевших сроком до года. Постковидный синдром также может включать мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причём эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года.