Врач назвал два наиболее полезных в борьбе с «омикроном» витамина

Для борьбы с новым «омикрон»-штаммом коронавируса лучше всего принимать витамины C и D, заявил доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. При этом медик скептически отнёсся к приёму нестероидных противовоспалительных препаратов, пишет «Царьград».

Хотя ряд учёных считают, что нет репрезентативных данных о том, что его дефицит приводит к заболеваемости повышенной, но в то же время ряд моих друзей и коллег считают, что именно с дефицитом витамина D это связано. То есть надо витамин D употреблять, — пояснил Шафалинов.

Он также добавил, что не всегда антибиотики и даже противовирусные препараты могут быть полезны против инфекции. Шафалинов порекомендовал в первую очередь отказаться от вредных привычек, нормализовать режим сна и вести здоровый образ жизни.

Ранее академик РАН Сергей Колесников посоветовал делать спиртовые ингаляции на основе водки для защиты от коронавируса. По его словам, для такой процедуры нужно всего лишь нанести несколько капель спиртного на медицинскую маску.