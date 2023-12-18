Врач назвал большой ошибкой употребление творога на завтрак Врач Данильченко: творог надо есть вечером

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Употребление творога утром не дает никакого эффекта, предупреждает травматолог-ортопед Геннадий Данильченко. По его словам, которые приводит 45.RU, это большая ошибка, так как кальциевый обмен запускается только в ночное время. Поэтому логично употреблять этот продукт именно на ужин.

Употребление творога утром никакого эффекта не дает. Потому что кальциевый обмен запускается только в ночное время. Кальциевые препараты пьют так: первая таблетка — в 15:00, вторая — в 20:00, — пояснил Данильченко.

Врач советует начинать утро со стакана теплой воды. Это поможет запустить работу желудочно-кишечного тракта. Также важно, чтобы в организм поступал кальций, так как он из него вымывается. Специалист говорит и о необходимости поступления микроэлементов, без которых не будут действовать витамины. Большое их количество содержит гречневая каша.

Вместе с этим нужно ограничить употребление соленого, жареного и копченого, отмечает врач. Иначе это может привести к подагре, при которой в суставах откладываются соли мочевой кислоты.

Ранее нутрициолог-диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что молодой организм в первую очередь нуждается в белковой пище и жирных кислотах. По ее словам, в рацион школьника, наряду с творогом, необходимо включать сыры, различные виды мяса и рыбу. В качестве перекуса отлично подойдут орехи, в которых содержится большое количество омега-3. Также необходимо употреблять фрукты и овощи, достаточно съедать два яблока или две груши в день либо четыре мандарина.