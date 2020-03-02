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Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин считает, что частая зевота и сонливость могут предупреждать о заболеваниях практически всех систем организма: от пищеварительной до сердечно-сосудистой.

Это может быть признаком болезни сердца и даже онкологии, — рассказал «Ридусу» Лишин.

Врач считает, что каждый случай нужно рассматривать отдельно, но прежде всего, стоит обратить внимание на частоту зевания. Частая зевота (больше 20–25 раз в сутки) может являться симптомом опасных заболеваний. Разовые усталость и сонливость, по его словам, могут длиться максимум два-три дня. Если же такое состояние наблюдается больше недели — это повод обратиться к врачу, сдать общий анализ крови, проверить, нет ли дефицита железа, сделать ЭКГ.

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