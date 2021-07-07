Врач назвал болезни, которые можно подцепить в подъезде многоэтажки

В подъезде многоквартирного дома можно заразиться такими болезнями, как туберкулёз, острая кишечная инфекция, ветряная оспа, а также COVID-19. Об этом в интервью РИА Недвижимость рассказала врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

По словам Тихоновой, если не считать коронавирус, чаще всего в подъезде дома можно заразиться острой кишечной инфекцией. Часто ей подвержены дети, которые дотрагиваются до разных поверхностей, а потом берут пальцы в рот.

Основными симптомами заболевания являются рвота, боли в животе. тошнота. высокая температура.

Кроме того, в подъезде, коммунальной квартире или ветхом деревянном доме существует риск заразиться туберкулёзом. В этом случае основным фактором заражения является инфицированная среда. Разносчиком заболевания может стать сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не использующий средства индивидуальной защиты.

Также в подъезде можно, по мнению врача, подхватить ветряную оспу, причем в группе риска по данному заболеванию находятся все проживающие в подъезде вне зависимости от возраста.

Чтобы оставаться здоровым, гражданам рекомендуется не только соблюдать личную гигиену, но и выполнять правила дезинфекции.

Ранее стало известно, что у людей отмечены трёхкратные случаи заражения COVID-19.