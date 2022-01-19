Врач назвал болезни, которые чаще всего обостряются «в часы смерти»

Невролог Александр Евдокимов заявил, что у многих болезней есть свои «любимые» часы в сутках, когда многократно возрастает риск ухудшения здоровья. Для профилактики врач посоветовал соблюдать режим труда и отдыха, особенно людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает Пятый канал.

Есть часы в сутках, когда органы или системы органов особенно уязвимы. Это связанно с циркадными циклами, или суточными ритмами, когда одни гормоны активизируются, а другие, наоборот, теряют свою активность, — пояснил Евдокимов.

Невролог отметил, что пик инсультов, инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний приходится на утренние часы. По его словам, это связано с тем, что с четырёх до шести утра кровь становится наиболее густой. Евдокимов посоветовал не вставать резко с кровати, позволить сосудам «проснуться». Он также рекомендовал выпивать перед завтраком стакан воды, чтобы запустить желудочно-кишечный тракт.

Ранее психиатр-нарколог Ивери Кизицкий заявил, что человек, который потребляет алкоголь чаще, чем раз в 14 дней, является алкоголиком. Эксперт отметил, что количество выпитого алкоголя не имеет значения. По его мнению, основной причиной алкоголизма в современном мире можно считать невроз.