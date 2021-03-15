Врач назвал болезнь, при которой портятся волосы и ногти

https://static.news.ru/photo/95f81e9a-7b75-11e9-90f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Плохое состояние волос и ногтей может наблюдаться у людей, страдающих анемией. Об этом сообщила врач-терапевт Арина Жегалина.

В интервью Пятому каналу она рассказала , что низкий уровень гемоглобина и эритроцитов в крови часто наблюдается у людей, болеющих инфекционными заболеваниями.

У них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается трофика, то есть состояние волос и ногтей, — пояснила врач.

Жегалина также отметила, что часто к анемии приводит дефицит железа в организме. Причиной этого может стать недостаточное потребление продуктов животного происхождения, сильная потеря крови, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

При этом анемия не является смертельным заболеванием, но у людей с этим недугом часто наблюдается слабость, повышенная утомляемость, головные боли.

Чтобы следить за состоянием организма, врач рекомендовала ежегодно сдавать общий анализ крови и своевременно обращаться за помощью к врачу.

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