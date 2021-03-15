Врач назвал болезнь, при которой портятся волосы и ногти

Плохое состояние волос и ногтей может наблюдаться у людей, страдающих анемией. Об этом сообщила врач-терапевт Арина Жегалина.
В интервью Пятому каналу она
У них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается трофика, то есть состояние волос и ногтей, — пояснила врач.
Жегалина также отметила, что часто к анемии приводит дефицит железа в организме. Причиной этого может стать недостаточное потребление продуктов животного происхождения, сильная потеря крови, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
При этом анемия не является смертельным заболеванием, но у людей с этим недугом часто наблюдается слабость, повышенная утомляемость, головные боли.
Чтобы следить за состоянием организма, врач рекомендовала ежегодно сдавать общий анализ крови и своевременно обращаться за помощью к врачу.
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