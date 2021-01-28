Врач назвал болезнь — предвестник рака печени

https://static.news.ru/photo/2cd4fa26-6171-11eb-a38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из наиболее распространённых причин развития рака печени является инфицирование вирусами гепатитов В и C. Об этом сообщил доктор медицинских наук и эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ по гепатиту В Владимир Чуланов.

Человек, скончавшийся от рака печени, регистрируется как умерший от онкологического заболевания. То, что этот рак печени наступил вследствие инфицирования вирусом гепатита С, в статистике не учитывается, — рассказал KP.RU эксперт.

По его словам, в России смерть от цирроза или рака печени не классифицируется как инфекционная патология. Хотя считается, что именно вирусные гепатиты до сих пор остаются большой проблемой в мире. Из-за хронических гепатитов B и C в стране ежегодно умирает от 25 до 30 тысяч человек.

Существует лекарство от гепатита С, которое позволяет в 95% случаев полностью избавиться от патогена. Пациенты могут получить препарат в рамках региональных программ или обязательного медицинского страхования.

Ранее в Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, что необъяснимое устойчивое онемение губ может быть симптомом рака ротовой полости. Ощущение онемения может при этом присутствовать во всей области рта или только на губах. Это происходит из-за того, что раковые клетки повреждают нервы и кровеносные сосуды ротовой полости. К прочим симптомам рака в этой области относятся болезненность или раздражение на языке или во рту, красные пятна во рту или на губах, утолщение пятна на языке или во рту, боль в челюсти и трудности при жевании или глотании.

Некоторые виды раковых заболеваний начинаются с образования белого налёта или язвы. Специалистам всё ещё неизвестны точные причины, провоцирующие рак ротоглотки, но есть факторы, которые увеличивают риск возникновения заболевания. В первую очередь это курение (в том числе пассивное), оно провоцирует возникновение рака в 60% случаев. Употребление алкоголя становится причиной болезни в 30% случаев.

При этом у мужчины рак ротовой полости развивается в два раза чаще, чем у женщин. К группе наибольшего риска относятся мужчины старше 40 лет. В Национальной службе здравоохранения Великобритании рекомендуют обращать внимание на необычные симптомы в области рта, так как раннее обнаружение онкологии повышает шансы на выздоровление с 50 до 90%, писал NEWS.ru.