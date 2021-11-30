Врач назвал болезнь, моментально приводящую к смерти

Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев назвал болезнь, развитие которой мгновенно приводит к смерти. Это аневризма аорты, которая может формироваться и протекать бессимптомно, пишет URA.RU.

По словам специалиста, от формирования аневризмы до её разрыва может пройти довольно мало времени.

Разрыв аневризмы — это практически всегда смерть. Смерть практически мгновенная. Бывает так, что протекает бессимптомно. Начало формирования аневризмы, как правило, безболезненно. Чем больше расслоение идёт, тем боль несёт более выраженный характер. Очередной гипертонический криз или человек перенёс стресс, выработался кортизол, в этот момент может произойти разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. А это практически мгновенная смерть, — рассказал хирург.

Врач добавил, что одна из причин, по которой болезнь нельзя распознать на ранней стадии, это нехватка узких специалистов.

В нашей стране узкие специалисты — это дефицит. Бывает, что идут по месяцу и по два месяца приёмы к узкому специалисту. Этого времени хватает, чтобы аневризма сформировалась полностью, особенно если человек страдает гипертоническими кризами, часто повышается давление до 280, — пояснил Хорошев.

Доктор добавил, что «поймать» больного в начале формирования аневризмы или в момент возникновения отслаивающейся аневризмы, значит, спасти ему жизнь. Главное в этот момент щадяще доставить в больницу и выполнить протезирование.

Что касается аневризмы артерий головного мозга, то это, по словам завотделением рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА эндоваскулярного нейрохирурга Моисея Аронова, болезнь молодых.

Это опасная болезнь, кровоизлияния происходят примерно в 150 случаях на миллион человек в год. Если человек выжил после кровоизлияния, аневризму нужно скорее выключить от кровотока. В противном случае может быть повторное кровоизлияние, и вероятность смерти увеличивается, — рассказал специалист.

Чаще всего аневризма головного мозга формируется у женщин старше 35 лет.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала главный предвестник инфаркта — это повышенное артериальное давление.