Эпидемиолог: коронавирус может полностью вытеснить грипп

Мир борется с коронавирусом уже второй год, но другие болезни и не собирались уходить. Однако вирус гриппа стал меньше циркулировать и COVID-19 не даёт ему распространиться. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Пока что ковид не даёт гриппу циркулировать. А грипп должен измениться, чтобы снова занять доминирующее положение в структуре заболеваемости, — отметил эпидемиолог.

При этом грипп продолжит меняться и подстраиваться, становясь всё сильнее и опаснее. А вот коронавирус меняется куда реже, поэтому стоит ожидать в ближайшие несколько лет вируса супергриппа, который может стать очень серьёзной проблемой для мира, предупреждает врач.

По мнению Шункова, вирусы чаще всего атакуют организм зимой. Тогда традиционно снижается иммунитет у многих людей и наблюдается общий недостаток витаминов. Поэтому лучшей борьбой с любыми вирусами на сегодняшний день является вакцинация и соблюдение правил гигиены.

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что коронавирус станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и другие коронавирусы, ещё в одну причину простуды.