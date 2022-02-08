Врач назвал болевой симптом у заразившихся «омикроном»

Новый болевой симптом выявляют врачи у людей, заразившихся штаммом коронавируса «омикрон», заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Речь идёт о гиперестезии, это когда «всё болит», пояснил он в беседе с порталом URA.RU.

Пациенты стали жаловаться на такой симптом при «омикроне», как гиперестезия, когда болит всё тело, — подчеркнул Болибок.

По его словам, если дотрагиваться до человека, то у него ничего не болит. Однако если нажать руками, то начинается боль по всему телу — кожа, мышцы, кости. Гиперестезией называют повышенную чувствительность к реальным обычным или слабым воздействиям.

Ранее стало известно, что головокружение и усталость могут являться первыми признаками заражения «стелс-омикроном», сообщает Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS). По мнению врачей, если эти симптомы постоянны или интенсивны, следует обратиться к специалисту. Новый подвид «омикрона» ВА.2 ещё более заразен, чем исходная версия.