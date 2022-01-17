Врач назвал блюда на завтрак, которые могут спровоцировать развитие диабета

Конфеты, пирожные, соки и молочные коктейли, а также мёд и сладкие газированные напитки на завтрак быстро поднимают уровень глюкозы в крови и могут стать причиной развития диабета, заявила врач Наталья Нефёдова. Она подчеркнула, что цельнозерновые углеводы не так сильно поднимают уровень сахара, пишет «Москва 24».

Если мы возьмём сладкую булочку, то там есть цельнозерновые углеводы, поэтому она не так быстро поднимает сахар в крови, как, например, конфеты, пирожные, сладкие десерты. Простые углеводы быстро поднимают уровень глюкозы в крови, и потом требуется большое количество инсулина, чтобы его опустить, — пояснила Нефёдова.

Она рассказала, что обычные соки можно заменить свежевыжатыми соками, так как в них содержится меньше сахара. Помимо этого Нефёдова порекомендовала отказаться от молочных коктейлей, потому что они не только очень сладкие, но ещё и достаточно калорийные: по словам врача, в одном таком напитке может содержаться до тысячи килокалорий.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих людей завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья. По его словам, слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу.