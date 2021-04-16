Врач научил, как распознать «развод» на ненужные анализы

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Большое количество назначаемых анализов и медицинских исследований не являются показателем глубокого и всестороннего изучения диагноза. Ряд анализов, например биохимический анализ крови, гормональные исследования или онкомаркеры, могут быть малоинформативными или избыточными. Об этом заявила руководитель департамента развития медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

В интервью агентству ПРАЙМ Юлия Ткаченко пояснила , что, например, онкомаркеры никогда не назначаются здоровыми людям в качестве скрининга, это является устаревшим подходом.

Даже широко известный ПСА (онкомаркер, определяющий риск рака предстательной железы) уже не используется для скрининга в развитых странах, — подчеркнула эксперт.

Ещё одним популярным способом потратить деньги просто так Ткаченко назвала сдачу анализа «на проверку иммунитета». По словам эксперта, смысл имеют анализы на витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо, но не на селен, цинк, кобальт. В случае если у пациента возникает подозрение, что его пытаются «развести» на большие деньги, Ткаченко рекомендует обратиться в другую клинику, а после сравнить два врачебных мнения.

Если станет понятно, что назначаемые в первой клинике анализы не несут никакого смысла, стоит поменять лечебное учреждение. Юлия Ткаченко поясняет, что зачастую. подобная система работы связана с материальной мотивацией медиков.

Докторов поощряют не за решение проблемы пациента, а за назначение большого количества анализов и инструментальных исследований, что отнимает время у пациента и снижает эффективность лечения, — резюмировала эксперт.

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