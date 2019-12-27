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Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал, как чай влияет на человеческий организм, а также развеял миф о вреде чая в пакетиках.

По его словам, напиток оказывает положительное действие на настроение человека, на его психологическое состояние. Кроме того, его употребление полезно для сердечно-сосудистой системы и является отличной профилактикой онкологических заболеваний. При этом неважно, чёрный чай пьёт человек или зелёный.

Однако, по мнению эксперта, не стоит забывать, что слишком горячий чай пить не нужно, так как его употребление повышает риск развития рака пищевода. Также не стоит пить чай натощак. Это позволит избежать заброса желудочной кислоты в пищевод, передаёт « Российская газета ».

Парамонов, кроме всего прочего, отметил, что чай в пакетиках не вреден, как это принято считать, так как это тот же листовой чай, только размельчённый.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с сельхозпроизводителями признался, что вместо чая и кофе предпочитает сбор из алтайских трав.