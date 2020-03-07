https://static.news.ru/photo/e5cf5d7a-6099-11ea-a6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Главный нефролог Минздрава Евгений Шилов заявил, что снижение веса с помощью безрецептурных добавок может привести к серьёзным болезням почек. Он призвал девочек не использовать такие препараты.

Шилов подчеркнул, что у девочек желание быть стройными появилось во время популярности куклы «Барби» в России — 90-е и начало 2000-х.

Эти неестественные её габариты, но все хотели быть «Барби». Началась эпоха гонки за снижением веса, — заявил Шилов.

По его словам, в это время на рынке препаратов появились китайские травки для похудения, которые изначально создавались как слабительные.

Они основаны на элементарной дегидратации, потере жидкости, естественно, потере веса. Вы хотели сбросить вес? Вот вы его сбросили, — объяснил врач.

По словам Шилова, во время приёма этих таблеток возникает зависимость — токсичная нефропатия, которая приводит к потере калия и натрия, и просто так отказаться от таблеток уже не получается.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач подчеркнул , что использование подобных препаратов в детстве и юношеском возрасте приводит к проблемам с репродуктивной системой.

Она приходит в женскую консультацию или просто к терапевту, делают биохимию, у неё креатинин повышен, у неё калий низкий. С ужасом бегут дальше к кому-то, в итоге приходят к нефрологу. И мы по всем показателям видим, что у неё хроническая почечная недостаточность. А это 25–30 лет. И к тому моменту, когда мы хотим ребёнка, выясняется, какой ребёнок? Тебе через год-другой как бы на диализе не оказаться, — заявил доктор.

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