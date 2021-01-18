Врач: людям с хроническими заболеваниями не стоит нырять в прорубь

https://static.news.ru/photo/793a809a-5972-11eb-83d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко предостерегла людей с хроническими заболеваниями от купания в проруби. По мнению специалиста, вместо этого лучше принять контрастный душ.

Конечно, купание в крещенские морозы — это добровольное дело каждого. Все же, отмечу, что следует оценить свои возможности, а ещё лучше — проконсультироваться с врачом, — сказала медик.

Она также отметила, что людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно осторожными. Так крещенские купания в проруби не рекомендуются тем, у кого есть болезни сердечно-сосудистой системы: аритмия, гипертония и так далее. От купания также стоит воздержаться людям с заболеваниями мочеполовой системы и суставов.

Кусайко отметила, что в некоторых случаях хронические болезни после такой экстремальной нагрузки на организм могут обостриться. Также может развиться пневмония.

Сенатор добавила, что к крещенским купаниям нужно готовиться заранее, в том числе и здоровым людям, так как такой перепад температур оказывает серьезную нагрузку на сосуды и на организм в целом. В противном случае, купание может обернуться неприятными последствиями для здоровья, в том числе и трагическими.

Медик подчеркнула, что существуют специальные правила для купания в холодной воде. Так беременным крайне не рекомендуется окунаться в прорубь, так как резкий перепад температур может оказать губительное воздействие как на саму будущую маму, так и на плод.

Маленьких детей также рекомендуется не погружать в ледяную воду. Если родители хотят приобщить своих малышей к купанию, то специалист советует заранее закалять ребят, чтобы те были подготовлены к такому.

Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное перед погружением. Перед купанием нужно разогреть тело, поприседать, сделать несколько физических упражнений, — напомнила Кусайко.

После погружения она советует хорошо растереться, высушить тело, выпить горячего чаю и надеть тёплую одежду. После ледяного купания человеку должно быть тепло и комфортно.

Сенатор подчеркнула, что подобные экстремальные погружения больше подходят для здоровых закаленных людей. В ином же случае можно совершить крещенский обряд, приняв контрастный душ, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что во время пандемии, когда у многих людей организм ослаблен в результате перенесённой болезни, лучше воздержаться от погружения в прорубь на Крещение. Такого мнения придерживается глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.