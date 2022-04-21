Врач Кутушов назвал раздельное питание «псевдонаучной концепцией»

С точки зрения работы пищеварительной системы в методике раздельного питания есть «рациональное зерно», однако в целом эта концепция рассматривается как псевдонаучная, заявил врач Михаил Кутушов. Он напомнил, что эта методика предполагает несовместимость некоторых продуктов питания, пишет «Слово и Дело».

Оздоровительная цель раздельного питания — помочь организму настроиться на отдельные микроэлементы и ферменты пищи. Как один из вариантов питания при раздельной форме употребления пищи — сегодня вы едите морковь, завтра — мясо, послезавтра — молочную продукцию и так далее. Считается, что это псевдонаучная концепция, и большинство специалистов отрицают такую форму питания, — подчеркнул Кутушов.

Он признал, что методики питания могут быть сугубо индивидуальными, однако, по его мнению, для человека не свойственно концентрироваться на каких-то определённых продуктах. Медик отметил, что мысли о несовместимости одной пищи с другой могут стать причиной лишнего стресса. Согласно Кутушову, человеческий организм устроен таким образом, чтобы он мог есть всё сразу, а не выделять дни под отдельные категории продуктов.

Питание должно быть разнообразным, чтобы восполнять теряющиеся микроэлементы, витамины и так далее, — резюмировал медик.

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