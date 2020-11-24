Врач Комаровский рассказал о главных мифах вокруг коронавируса

https://static.news.ru/photo/a3c3a2c8-2ee4-11eb-ab74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, что часто сталкивается с различными мифами вокруг эпидемии коронавируса.

Он отметил, что к нему часто приходят с вопросами об этом заболевании, и поэтому он в курсе очень многих слухов и догадок, не имеющих под собой реальных оснований.

Сейчас, к сожалению, надо признать, что основное количество мифов связано с жуткими экспертами по лечению. То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза, — приводит слова Комаровского Lenta.Ru.

Медик подчёркивает, что очень многие начинают верить в народные методы лечения, основываясь на банальных совпадениях и игнорируя научный подход. Так, приводит пример врач, если после применения того или иного сомнительного метода лечения человек выздоравливает, он неизбежно связывает именно этот тип лечения с победой над заболеванием.

Должна быть в государстве информационная политика. Надо людям терпеливо каждый день на всех каналах рассказывать и повторять элементарные вещи: чего бояться, чего не бояться, куда идти. Отвечать на вопросы и т.д. Это не функция министра здравоохранения или главного санитарного врача, — говорит телеведущий.

Также среди популярных мифов Комаровский вспомнил случаи, когда из-за боязни COVID-19 люди боялись получать посылки из Китая или есть бананы. Также ходили слухи о том, что к распространению коронавируса причастны спецслужбы КНР, других стран и даже инопланетяне.

Ранее NEWS.ru писал, что Евгений Комаровский дал рекомендации о том, как грамотно подойти к защите организма от коронавируса и осложнений на фоне заболевания.