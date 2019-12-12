https://static.news.ru/photo/e28028ca-1cd3-11ea-9566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Продолжительность и время сна не входят в список рисков развития инсульта. Так на сообщение китайских учёных об опасности спать в дневное время отреагировал заслуженный врач России, кардиолог Юрий Кремнев.

По его словам, указанные факторы не внесены в международную классификацию риска развития сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому, отметил кардиолог, спать днём можно спокойно и при этом не опасаться за своё здоровье.

Кремнев подчеркнул, что в этом отношении существуют другие чёткие характеристики. В их числе избыточный вес, холестерин, давление, стрессовые состояния, уровень сахара и не только.

Но вот влияние сна на развитие инсульта и инфаркта пока никто не подтвердил. Продолжительность и время сна не входят в риски развития инсульта. А вот, например, если во сне у человека при храпе останавливается многократно дыхание, то от этого в несколько раз увеличивается риск инфаркта и инсульта. Это подтверждено, — цитирует кардиолога «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что сон в дневное время суток увеличивает риск возникновения инсульта. Об этом 12 декабря сообщили российские СМИ со ссылкой на результаты исследования учёных из китайского Университета науки и технологий в Ухане.

Специалисты отмечают, что к аналогичным плачевным последствиям также может привести сон, который длится девять и более часов. Исследователи из Китая провели эксперимент. В нём приняли участие 31,7 тысячи человек. Учёные на протяжении шести лет наблюдали за состоянием добровольцев, 8% из которых спали днём по полтора часа, а 24% не бодрствовали девять и более часов за сутки.