Врач: из-за жары в Москве может повыситься смертность от болезней

Главный врач городской столичной поликлиники № 68 Наталья Кузенкова предупредила, что из-за воцарившейся жары в Москве возможно увеличение смертности из-за хронических заболеваний, пишет «Вечерняя Москва».

Количество случаев гибели от обострений хронических заболеваний в период жары 2010 года было в несколько раз больше, чем в обычные дни. Пики жары этого года, которые обещают быть не менее опасными, могут также увеличить показатель гибели от обострений хронических заболеваний, — заметила медик.

Она подчеркнула, что в жаркие дни особенно важно пить много воды, так как обезвоживание приводит к повышенной вероятности образования тромбов в кровеносных сосудах. В то же время, пить слишком много тоже не нужно, так как от этого падает давление. В результате при низких показателях можно упасть в обморок, а в худшем случае — заработать инсульт или инфаркт.

Кузенкова также подчеркнула, что жара может и усугубить течение коронавируса. В результате человек сильно потеет, ему тяжело дышать, а сердце бешено колотится в груди. Специалист напомнила, что достаточно часто коронавирус осложняется пневмонией. При худшем раскладе это может привести к летальному исходу.

Больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой, — уточнила врач.

Ранее сообщалось, что чтобы не получить летом обезвоживания организма, необходимо пить больше жидкости. Однако не все напитки полезны в жару. Специалисты назвали самые лучшие из них.