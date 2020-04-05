Врач: из-за нехватки движения пожилые люди могут стать лежачими больными

https://static.news.ru/photo/20fa4e00-76e3-11ea-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Израильский врач профессор Леонид Эйдельман сообщил, что люди преклонного возраста мало двигаются во время карантинного режима. Специалист считает, что малоподвижный образ жизни пожилых людей может сделать их лежачими больными.

Леонид Эйдельман пояснил, что ограниченность в перемещениях приводит к тому, что люди переедают, но не сбрасывают полученные калории, также во время самоизоляции люди подвержены стрессу. Всё это приводит к обострению хронических заболеваний.

Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции. Я уверен, что хронический стресс на протяжении долгих недель, неподвижность, переедание — всё это скажется, вызовет обострение хронических заболеваний, с одной стороны, — привели слова специалиста в РИА Новости.

Профессор также рассказал, что вторым фактором того, что пожилые люди могут утратить способность к передвижению, является несвоевременное обращение за помощью.

С другой стороны, может случиться, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, требуется продолжение лечения, избегают посещать поликлиники, пребывать в больнице. Кроме того, мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу, госпитализация, не прибывали вовремя в больницу и расплачивались очень дорогой ценой, — сообщил Леонид Эйдельман.

Врач отметил, что людям преклонного возраста важно поддерживать не только физическое здоровье, но и психологическое. Несмотря на «социальное дистанцирование», необходимо не утрачивать контакт с людьми. Леонид Эйдельман призвал пожилых людей не забывать про физическую активность, а со стрессом бороться с помощью хобби.

Ранее NEWS.ru писал, что психолог посоветовала пожилым людям меньше смотреть телевизор во время самоизоляции. Специалист отметила, что лучшей альтернативой телепрограммам станет прослушивание аудиокниг или чтение обычных.