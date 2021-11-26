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Названы главные симптомы заражения «омикрон»-штаммом COVID-19

Врач Анжелик Кутзе: усталость и головная боль говорят о заражении «омикрон»-штаммом
14:26, 28 ноября 2021
Названы главные симптомы заражения «омикрон»-штаммом COVID-19 Фото: pixabay.com
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Сильная усталость и головная боль являются первыми и основными симптомами заражения штаммом коронавируса «омикрон», заявила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, слова которой приводит ТАСС. Она добавила, что повышение температуры тела и боль в горле при инфицировании новым вариантом COVID-19 наблюдаются редко.

Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетённость, а также на сильную головную боль, — рассказала врач.

По словам Кутзе, только у нескольких человек наблюдалась повышенная температура тела и болело горло. Уровень кислорода в крови у всех был в норме. Эксперт добавила, что обычно люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия, не подозревая, что у них коронавирус, так как не было обычных для COVID-19 симптомов. Тем не менее тесты выявили у них коронавирус, вызванный новым штаммом «омикрон».

Глава Медицинской ассоциации ЮАР отметила, что никто из тех её пациентов не был госпитализирован. Все они выздоровели через два-три дня. По её словам, в основном новым штаммом COVID-19 заражаются молодые люди. Она подчеркнула, что основным способом защиты от любой формы коронавируса остаётся вакцинация.

Кутзе уверенна, что уже через две недели специалисты получат больше информации о поведении нового штамма коронавируса.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии.

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.

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