Врач из Турции рассказал, как снизить уровень холестерина без лекарств

https://static.news.ru/photo/59819400-1070-11eb-824a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач из Турции Эндер Сарач в разговоре с журналистами рассказал, каким образом можно снизить уровень плохого холестерина в крови без лекарств.

В контексте беседы на эту тему доктор подчеркнул, что во время коронавирусной пандемии многие люди начали хуже питаться и меньше двигаться. Указанные факторы, безусловно, способствуют росту уровня плохого холестерина в крови.

Чтобы его снизить, необходимо в первую очередь отказаться от спиртного и сигарет. Кроме того, нужно каждый день больше заниматься физической активностью.

Кроме того, снижению уровня плохого холестерина способствуют авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи и рыба. Также стоит добавить в рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых продуктов и цитрусовых, — приводит слова Сарача издание Sozcu.

Как ранее передавал NEWS.ru, невролог рассказал о существовании нетипичных признаков инсульта. По его словам, большинство россиян знают лишь о главных симптомах, к которым относятся асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия. Однако есть ещё ряд неочевидных признаков, которые сигнализируют об опасном состоянии.