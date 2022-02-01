Врач из США назвал схожие с другими болезнями симптомы «омикрона»

Заразившиеся новым штаммом коронавируса «омикрон» могут испытывать тошноту, рвоту, боли в животе и потерю аппетита, рассказал один из авторов исследования COVID из США Билл Адмайр, передает WPMI-TV. Ранее также назывались такие проявления заражения, как сыпь на коже, сухость и изменение её цвета.

С «омикроном» у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни и появляется больше симптомов, — пояснил Адмайр.

По его словам, этими симптомами являются тошнота, потеря аппетита и боли в животе.

Ранее исследователи также обратили внимание на распространённость среди заражённых «омикроном» бледной, серой или синей кожи, что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом. Данный признак выступает в качестве предупреждающего. Обнаружив его у себя, следует незамедлительно обратиться к врачу.

А как рассказал руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» врач-кардиолог Заурбек Шугушев, в последнее время люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов. Так, например, потеря обоняния и вкуса сменились болью в горле и ломотой в теле, пояснил врач.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, около 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге вызваны штаммом «омикрон». Остальные 20% случаев коронавируса приходятся на «дельта»-штамм, при котором заболевание протекает тяжелее.