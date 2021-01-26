Врач из передачи Мясникова рассказал, как зубная паста защитит от COVID-19

https://static.news.ru/photo/30dd0a34-602a-11eb-be85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Регулярная чистка зубов является хорошим методом профилактики коронавируса. Обработка полости рта не в состоянии убить вирус, который уже попал в дыхательные пути, но станет неплохим дополнением к уже имеющимся мерам предупреждения заболевания.

Такое мнение высказал врач-инфекционист Георгий Сапронов в программе доктора Александра Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1» . Для этого не нужны какие-то особые пасты, считает врач, благо ассортимент их сейчас богатый. Но при этом и не стоит вестись на рекламные уловки, которые используют производители, чтобы поднять продажи. В частности, это надписи на упаковках о том, что данная паста является антибактериальной или антивирусной.

Также можно использовать современные ополаскиватели для рта, которые также способны обеззаразить рот. Но чтобы эта мера была эффективной, чистить зубы надо не менее двух раз в день в течение трёх минут.

Нерегулярная чистка зубов может стать ещё и причиной положительных тестов на коронавирус, отметил врач, так как рот — это самое «грязное место» в организме. Нельзя при этом пользоваться перекисью и спиртосодержащими растворами, так как они убивают слизистую.

Однако одна только чистка зубов не поможет в профилактике заболевания коронавирусом. Необходимо использовать весь комплекс рекомендованных мер — ношение масок, соблюдение дистанции, проветривание помещения и тщательное мытьё рук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что практически в любой домашней аптечке есть лекарства, которые создают иммунной системе организма препятствия в борьбе с коронавирусом. Об этом предупредили американские учёные.