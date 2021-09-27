Врач из Екатеринбурга сравнил смертность среди привитых и непривитых

Невакцинированные пациенты ковидного госпиталя умирают в десятки раз чаще. При этом заразиться COVID-19 могут даже те, кто получил обе дозы вакцины. К такому выводу пришёл главврач больницы в Екатеринбурге, который вёл наблюдение. Об этом он рассказал в своём Instagram.
Количество летальных исходов среди непривитых пациентов
Сегодня мы финишировали наше двухнедельное исследование по влиянию вакцинации на лечение ковида. <...> Всё очень просто, болеют ли COVID-19 вакцинированные — да, примерно 10% госпитализированных, умирают — крайне редко, всего 1%, — резюмировал главврач.
Ранее иммунолог призвал власти к жёстким мерам в вопросах вакцинации от COVID-19 в условиях пандемии, когда существует угроза жизни людей. Об этом НСН заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, необходимо ввести обязательные прививки от коронавируса.