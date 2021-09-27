Врач из Екатеринбурга сравнил смертность среди привитых и непривитых

Невакцинированные пациенты ковидного госпиталя умирают в десятки раз чаще. При этом заразиться COVID-19 могут даже те, кто получил обе дозы вакцины. К такому выводу пришёл главврач больницы в Екатеринбурге, который вёл наблюдение. Об этом он рассказал в своём Instagram.

Количество летальных исходов среди непривитых пациентов оказалось существенно больше, чем среди привитых. Как рассказал главный врач екатеринбургской больницы № 24 Алексей Малинкин, в течение 14 дней он следил за поступившими пациентами с коронавирусом. Всего с этим диагнозом было госпитализировано 409 человек, из них 41 был вакцинирован. За данный период скончался 91 пациент, при этом лишь один из них получил прививку.

Сегодня мы финишировали наше двухнедельное исследование по влиянию вакцинации на лечение ковида. <...> Всё очень просто, болеют ли COVID-19 вакцинированные — да, примерно 10% госпитализированных, умирают — крайне редко, всего 1%, — резюмировал главврач.

Ранее иммунолог призвал власти к жёстким мерам в вопросах вакцинации от COVID-19 в условиях пандемии, когда существует угроза жизни людей. Об этом НСН заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, необходимо ввести обязательные прививки от коронавируса.