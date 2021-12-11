Инфекционист сообщил о лечении детей от «омикрон»-штамма

Специализированной терапии для лечения детей, заболевших из-за воздействия «омикрон»-штамма коронавируса, пока не разработано, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в программе телеканала НТВ. Он предполагает, что «омикрон» принципиально отличается от других штаммов и, возможно, придётся модернизировать существующие вакцины от COVID.

По сведениям, озвученным специалистом, при заражении «омикрон»-штаммом существующие на сегодняшний день вакцины могут быть недостаточно эффективны. Также ещё неизвестно, таит ли новая форма COVID-19 опасность именно для детей. От всех этих факторов зависит, какие именно действия необходимо будет предпринять для борьбы с болезнью.

То ли нам массово сажать детей на карантин, то ли делать блокирующие противовирусные препараты. Если так, то нам срочно нужно будет менять «боеголовку» в нашей коронавирусной вакцине. Это совершенно другой вирус, — подчеркнул Евгений Тимаков.

Иммунолог также выразил надежду, что свою эффективность против нового штамма покажет вакцина «Спутник V», но пока данных, подтверждающих это, нет.

Ранее «омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке, его ген содержит 32 мутации, часть из которых указывают на eго высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Oн имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. В связи с этим ВОЗ признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».