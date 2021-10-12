Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на возможность иметь детей

Коронавирус оказывает влияние на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин, однако прямое влияние вируса на клетки половых органов пока изучается. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Подзнякова. все механизмы влияния SARS-CoV-2 на репродуктивную функцию людей пока не выяснены, поскольку для накопления достаточного количества данных прошло ещё мало времени.

Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию, — отметил эксперт.

По его словам, в случае нарушения кровотока в любом из органов проявляется и нарушение функции данного органа. При этом пока прямое явное воздействие вируса на клетки половых органов не доказано.

Вероятно, влияние есть, так как рецептор ACE, к которому прикрепляется коронавирус, там также присутствует. Пока явное прямое воздействие вируса не доказано, — сказал врач.

Однако никаких специфических симптомов нарушения фертильности в процессе течения COVID-19 не будет, подчеркнул медик. Не исключено временное снижение фертильности, возникающее после тяжёлых форм любой инфекции. Чтобы предотвратить подобное, рекомендуется пройти вакцинацию от коронавируса.

На данный момент нет специальной терапии по профилактике снижения фертильности, так как во время пандемии другая задача — спасти жизнь. Всё, что нам доступно сейчас — возможность предотвратить тяжёлое течение заболевания, а это уже немало, — резюмировал Поздняков.

Ранее стало известно, что вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года.