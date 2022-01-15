Врач-инфекционист объяснил опасность «омикрона» для детей

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Диетолог Елена Кален назвала продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна. Регулярный недосып снижает иммунитет, а в организме накапливаются гормоны стресса, отметила она в Instagram.

Кален пояснила, что человек, становясь раздражительным, нередко начинает переедать, что ведёт к появлению лишнего веса. Вызвать же бессонницу способны продукты, среди которых приготовленное мясо (жареное или на гриле), помидоры, баклажаны,...