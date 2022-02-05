Врач Иллариошкин: COVID-19 грозит болезнью Альцгеймера даже молодым

По окончании пандемии COVID-19 мир столкнётся со вспышкой нейродегенеративных болезней, среди которых болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и рассеянного склероза. К такому выводу пришли учёные из Научного центра неврологии по результатам исследований изменений в мозге людей, умерших от коронавирусной инфекции, об этом заявил в эфире программы «Посоветуйте, доктор» замдиректора центра неврологии Сергей Иллариошкин.

Мы увидели большое количество включений белковых, которые характерны для нейродегенеративных заболеваний. То есть в различных нейронах в различных отделах мозга мы видим вкрапления патологических белков, которые обычно видны в мозге пациентов, страдающих теми или иными нейродегенеративными заболеваниями, — заявил эксперт.

Болезнями Паркинсона и Альцгеймера, как правило, страдают люди преклонного возраста, однако Иллариошкин заявил, что у медиков есть все основания полагать, что после перенесённого COVID-19 этим могут заболеть и молодые.

Ранее сообщалось, что среди тех, кто переболел коронавирусом, иногда проявляются нарушения сна, из-за которых людям становится значительно сложнее засыпать и просыпаться. Кроме того, часто бывает астения, вестибулярные нарушения, головокружение, шум в ушах и повышенная потливость. Самую большую опасность представляют инсульты, которые возникают на фоне COVID-19.