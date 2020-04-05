Врач и вирусолог рассказали, когда в РФ снизится активность коронавируса

https://static.news.ru/photo/b091b804-76f8-11ea-aa8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные сообщили, что вспышка коронавирусной инфекции должна снизиться в России к летнему сезону. Как пояснили эксперты, это связано с сухой и тёплой погодой.

Замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов объяснил, что коронавирус даже в тёплый период будет продолжать активность, однако из-за солнечных лучей и ультрафиолета вирус станет слабее.

Сейчас придёт к нам лето, повысится температура везде, наступит период, связанный с повышенной инсоляцией, ультрафиолетом и так далее. Коронавирус какое-то время живёт в окружающей среде, но не бесконечно долго. Надеюсь, что к лету он ослабнет, — привели сообщение Александра Семёнова в газете «Известия».

Вирусолог добавил, что сейчас, когда температура держится в районе от 5 до 12 градусов тепла, вирус хорошо передаётся, однако с наступлением более тёплой погоды он начнёт утихать. Однако точных прогнозов учёный пока не берётся делать.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн также высказал предположение об ослаблении вирусной инфекции к лету. Он пояснил, что респираторные заболевания, как правило, происходят в нежаркий период, а к летнему сезону угасают.

Это происходит не из-за того, что вирус погибает от повышения температуры, а потому, что снижается восприимчивость людей к вирусам — летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям, — привели пояснение врача в газете.

Он отметил, что карантинные меры также должны дать положительный результат.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог Александр Семёнов, который был отправлен в итальянский Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом, назвал ошибки в борьбе с инфекцией в Италии. Он сообщил, что итальянцы не соблюдали никакие меры предосторожности, нарушали дистанцию и не ограничивали контакты.