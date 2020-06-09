Врач и экскурсовод дали рекомендации, как пережить жару

https://static.news.ru/photo/2469e712-aab9-11ea-9ccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Израильские врач-кардиолог Давид Лурье и экскурсовод Биньямин Владимиров рассказали, как пережить жаркую погоду.

Обязательно головной убор, желательно длинные рукава. Вообще, вопреки распространённому мнению, закрытая одежда лучше защищает от перегрева, не зря бедуины носят хлопковую галабею, закрывающую тело от шеи до пят. Но самое главное — вода. Пить постоянно, полтора-два литра в день. Брать воду с собой — в сумку, рюкзак — и пить, даже когда не очень хочется, — привели слова экскурсовода в РИА Новости.

Кардиолог Давид Лурье отметил, что в жару может ухудшаться состояние людей, у которых есть проблемы с сердцем.

Если только речь идёт о больном человеке, у которого, скажем, больное сердце, то жара, духота могут действительно быть дополнительной нагрузкой на сердце и могут навредить человеку, у которого исходно сердце нездорово. Поэтому, говоря о сердечниках, о людях с тяжёлыми лёгочными заболеваниями, это действительно дополнительная нагрузка на уже больные органы, это надо иметь в виду, — сообщил врач.

Он добавил, что по возможности следует избегать ношения медицинской маски в жару, так как она может создать дополнительный дискомфорт.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать перегрева в жару. По мнению специалистов, россиянам следует отказаться от жирной пищи, пить больше воды, а также есть лёгкую пищу, отдавая предпочтение овощам и фруктам.