Врач-эндокринолог объяснила причины озноба у переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a8d4d924-ae62-11ea-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переболевшие коронавирусной инфекцией часто испытывают озноб после выздоровления. Это связано с нарушением центра терморегуляции в центральной нервной системе. Медики пока не могут сказать временное ли это нарушение или постоянное.

По словам врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, в настоящий момент нет никаких клинических рекомендаций для устранения такого состояния. С физиологической точки зрения озноб происходит после спазма кровеносных сосудов, когда частично нарушается кровообращение. Для согревания можно пить тёплый чай, либо тёплую воду с чёрной смородиной или малиной.

Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем. Из-за коронавирусной инфекции организм и так серьёзно страдает от интоксикации, алкоголь только усугубит состояние и замедлит восстановление, — заявила доктор Павлова в беседе с журналистами «Комсомольской правды».

Также медик призвала не заниматься закаливанием для тренировки сосудов. Такая процедура предполагают резкую смену температуры от тепла к холоду и наоборот. Это усиливает синтез гормона кортизола, который ослабляют надпочечники и иммунную систему из-за чего человек может легко заразиться любой другой инфекцией.

Международная группа учёных пришла к выводу, что коронавирус нового типа может спровоцировать развитие диабета. Об этом писал NEWS.ru.