Врач допустил влияние синтетических тканей на развитие онкологии

https://static.news.ru/photo/39d225a2-6539-11eb-a682-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частое использование постельного белья и ношение одежды из синтетических тканей в теории могут стать факторами развития онкологических заболеваний, считает химиотерапевт и онколог Андрей Базылев.

В основу синтетических тканей входит полиэстер, который является разновидностью пластика, а также другие — менее безвредные материалы, такие как аммиак, формальдегид, тефлон и др.

Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания, и являются достаточно серьёзными канцерогенами, — приводит слова Базылева «Пятый канал».

При этом он подчеркнул, что пока серьёзных исследований о влиянии синтетических тканей на развитие раковых опухолей не проводилось, и делать какие-то выводы без соответствующих анализов нельзя. Однако эксперт рекомендует на всякий случай отказаться от долгого ношения синтетической одежды или постельного белья из ненатуральных тканей.

Ранее NEWS.ru писал, что внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал наиболее частые онкологические заболевания у мужчин и женщин. По его словам, у сильного пола это, прежде всего, рак трахеи и бронхов, предстательной железы и желудка. У дам это чаще рак молочной железы и матки. И у тех, и у других в списке наиболее частых заболеваний также встречаются онкология кожи и ободочной кишки.