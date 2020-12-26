Врач допустил связь аллергии на холод с инфекцией в организме

https://static.news.ru/photo/319b99bc-4753-11eb-ab9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Аллергическая реакция организма на низкие температуры чаще всего связана с реакцией белков на охлаждение, но в некоторых случаях может быть признаком другого заболевания, в том числе инфекции, считает врач, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он отметил, что подобная реакция на холод относится к псевдоаллергиям несмотря на то, что при этом явлении в организме человека также происходит выброс гистамина. В то же время от классической аллергии холодовая крапивница отличается на молекулярном уровне.

При классической аллергии иммунная система вырабатывает антитела — иммуноглобулины класса Е, именно они реагируют на аллерген. При крапивнице гистамин выбрасывается, но, как правило, иммуноглобулины Е не образуются, то есть это в чистом виде псевдоаллергия, а холодовая крапивница — это нечто среднее. При холодовой крапивнице в крови обычно появляются криоглобулины — это тоже иммуноглобулины, но других классов, — рассказал специалист ТАСС.

Эксперт отметил, что такое явление как аллергия на холод чаще встречается там, где человек сталкивается со снижением температуры окружающей среды до минус 32–34 градусов по Цельсию. Однако появление в крови человека криоглобулинов может быть связано с инфекционным заболеванием или проблемами с кровью.

Врач отметил, что, как правило, холодовая крапивница обычно проходит, когда человек возвращается с холода в тепло. И в то же время, если организм особенно остро реагирует на пониженные температуры, Болибок рекомендует не выходить в мороз на улицу или использовать антигистаминные препараты.

При этом насморк, который у большинства людей проявляется на холоде, никак не связан с аллергическими реакциями. По словам медика, это обычная реакция организма на перепад температуры.

Как писал NEWS.ru, внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников рассказал, в чём главная опасность распития алкогольных напитков на холоде.