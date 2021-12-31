Врач-диетолог рассказала, как правильно питаться за новогодним столом

Врач-диетолог Наталья Павлюк поделилась в интервью с RT о том, как провести новогоднее застолье без последствий для здоровья, при этом не лишая себя радости от приёма пищи. Специалист рассказала, что базовую основу должны составлять овощи и фрукты. Павлюк советует заранее спланировать меню и составить список продуктов на праздничном столе.

В первую очередь нужно заранее спланировать меню и составить список продуктов, которые будут на новогоднем столе. Чтобы не получилось так, что весь стол будет состоять из тортов и колбас, образно говоря, из не самых полезных продуктов, — рекомендует Павлюк.

Однако такие продукты не стоит исключать совсем, им можно найти более правильную замену, считает диетолог. Специалист добавила, что говорить о «неполезных» продуктах можно лишь условно, потому что любая пища имеет полезные свойства в определённых количествах.

Эксперт утверждает, что овощи и фрукты составляют базовую основу рациона и при планировании стола их нужно покупать в первую очередь. Мясо, птицу или рыбу стоит запекать без добавления лишних жиров, добавила Павлюк.

Однако базу нашего рациона по объёму должны составлять овощи и фрукты — и при планировании праздничного стола их нужно купить в первую очередь, — утверждает Павлюк.

Специалист советует сильно не голодать перед застольем, так как в таком случае голод может вынудить «смести» сразу полстола, а начинать трапезу стоит с сытных продуктов, — тех, которые содержат белок.

Павлюк не смогла не упомянуть про употребление спиртного за праздничным столом, а точнее, как это делать правильно. Она отметила, что чрезмерное употребление алкоголя сильно ударит по иммунитету, поэтому в новогоднюю ночь стоит пить не только алкогольные напитки, но и соки и воду.

Ранее, другой врач-диетолог, Маргарита Королёва предупредила о распространённой ошибке за новогодним столом при распитии алкоголя. Специалист утверждает, что следует выбрать один алкогольный напиток и пить только его, не смешивая его с другими. Смешивание различных алкогольных напитков может привести к сильному опьянению и даже интоксикации.