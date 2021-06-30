Врач дала советы по подготовке к прививке от коронавируса

Врач-терапевт, автор книги «Коронавирус: как защитить себя?» Ольга Кашубина заявила, что нельзя предугадать, какой будет реакция организма на вакцину. При этом в беседе с радио Sputnik она назвала некоторые детали подготовки к прививке, которые могут быть полезны всем.

Кашубина считает , что планировать получение первой дозы вакцины следует на более-менее свободный день. Это даст время отлежаться и проанализировать свои ощущения. После первого укола уже можно будет предполагать, как пройдёт вторая доза, пояснила врач.

Моя рекомендация: постараться вакцинироваться в пятницу, либо какой-нибудь не очень напряжённый день, исходя из того, что могут быть какие-то побочные реакции, — отметила терапевт.

Она уточнила, что перед уколом не следует, как советуют многие, принимать антигистаминные препараты, которые якобы помогут лучше перенести прививку.

Есть такая старая рекомендация: перед любыми прививками применять средства против аллергии, якобы это помогает переносить вакцинацию. Не надо так делать, это плохой совет, — подчеркнула врач.

Вместо этого она рекомендовала запастись жаропонижающими средствами, которые могут пригодиться, если после прививки ухудшится самочувствие. С их помощью можно снять головную боль и жар, уверена Кашубина.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу того, как действовать после вакцинации от коронавируса. В ведомстве добавили, что в первые три дня после прививки лучше избегать интенсивных физических нагрузок и посещения сауны. Принятие душа не возбраняется. Также лучше на время забыть об алкоголе.