Врач дал советы по промыванию носа от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3f3169bc-7a9e-11ea-bbb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Промывать нос солевым раствором для профилактики коронавируса можно, если только есть слизь. Иначе это может привести к раздражению слизистой или даже кровотечению.

Такие советы дал руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев. Для очищения носоглотки солевым раствором можно пользоваться, а иногда даже и нужно, приходя домой с улицы, рекомендует доктор. Соль «оттягивает» слизь, сообщает «Москва 24».

Но если изначально нос дышит нормально и никакой слизи нет, то и смысла промывать его тоже нет. Особенно это не рекомендуется, если слизистая носа иссушена. А в качестве профилактики коронавируса можно использовать аптечные противовирусные препараты. Но их лучше всего применять перед выходом на улицу.

Солевой раствор можно приготовить и самостоятельно. Для этого надо взять кипячёную воду средней температуры и добавить крупную соль из расчёта 0,5 чайной ложки на 200 мл воды. Нельзя брать морскую соль, предназначенную для ванн. И лучше отдавать предпочтение уже готовым аптечным растворам.

Это позволит минимизировать риск осложнений при неправильно сделанной процедуре. Дело в том, что раствор при промывании может попасть в носоглотку, что спровоцирует заложенность уха, оглушённость и воспаление среднего уха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Минздрава обратились к людям, которые страдают различными тяжёлыми заболеваниями, и призвали их к осторожности в условиях распространения коронавируса.