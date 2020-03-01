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Водители должны всегда держать в машине аптечку с нитроглицерином, который может спасти жизнь в случае инфаркта. Об этом сообщил заведующий отделением неотложной кардиологии 13 городской клинической больницы Москвы Альфред Богданов.

При инфаркте водитель должен уйти на обочину и занять безопасное положение. Потому что нарушения гемодинамики могут развиваться стремительно, и он может очень быстро отключиться на ходу, — рассказал изданию «Говорит Москва» эксперт.

Он добавил, что находящимся рядом людям до приезда скорой помощи нужно будет оказать помощь пострадавшему — повернуть на бок, чтобы он не задохнулся, если начнётся рвота.

Ранее NEWS.ru писал, что снизить риск сердечного приступа могут помочь перемены в распорядке сна. К такому выводу пришла группа кардиологов из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии. В течение пяти лет медики обследовали около 3,4 тыс. добровольцев и выяснили, что здоровье укрепляет непродолжительный дневной сон. Вероятность сердечного приступа при этом уменьшается на 48%.