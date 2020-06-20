Врач дал советы, как не заразиться коронавирусом в отпуске

Избегать питания в «забегаловках» на улице, закапывать в нос интерферон при посещении массовых мест советует врач россиянам в отпуске. Так можно предотвратить заболевание коронавирусом и не испортить себе отдых.
Интерферон — достаточная защита, чтобы значительно отвести риск заражения, считает бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов. «Забегаловок» следует избегать ещё, чтобы не подхватить кишечную инфекцию,
Для того, чтобы не отравиться и знать, где можно пообедать, нужно выбирать кафе и столовые, где еда «съедается» вся, а не стоит и не накапливает бактерии. Высокая температура воздуха на курортах — это не избавление, а термостатные условия для их размножения. Поэтому, как только появились первые признаки недомогания, надо срочно обратиться к врачу.
В гостиницах постояльцам медиков вызывают с ресепшена. «Дикари» сами должны иметь навыки промывания желудка и оказания первой помощи, считает Филатов. Но соблюдение вышеуказанных правил поможет снизить риск заболеваний, в частности, отравлений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов. Как сообщила представительница TBS Group Мария Лещева, стоимость туров варьируется от 37 до 150 тысяч. В основном россияне предпочитают курорты Краснодарского края.
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