Врач дал советы, как не заразиться коронавирусом в отпуске

https://static.news.ru/photo/24a1ae76-b280-11ea-97c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Избегать питания в «забегаловках» на улице, закапывать в нос интерферон при посещении массовых мест советует врач россиянам в отпуске. Так можно предотвратить заболевание коронавирусом и не испортить себе отдых.

Интерферон — достаточная защита, чтобы значительно отвести риск заражения, считает бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов. «Забегаловок» следует избегать ещё, чтобы не подхватить кишечную инфекцию, приводит советы доктора медицинских наук «Царьград».

Для того, чтобы не отравиться и знать, где можно пообедать, нужно выбирать кафе и столовые, где еда «съедается» вся, а не стоит и не накапливает бактерии. Высокая температура воздуха на курортах — это не избавление, а термостатные условия для их размножения. Поэтому, как только появились первые признаки недомогания, надо срочно обратиться к врачу.

В гостиницах постояльцам медиков вызывают с ресепшена. «Дикари» сами должны иметь навыки промывания желудка и оказания первой помощи, считает Филатов. Но соблюдение вышеуказанных правил поможет снизить риск заболеваний, в частности, отравлений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов. Как сообщила представительница TBS Group Мария Лещева, стоимость туров варьируется от 37 до 150 тысяч. В основном россияне предпочитают курорты Краснодарского края.