Врач дал совет выздоравливающим после коронавируса

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Выздоровевшему человеку нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов, которые содержатся, например, в зелёном чае или цитрусовых. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Всё это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию, — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Он добавил, что при возвращении на работу стоит учитывать и самочувствие: если работа не требует сильных физнагрузок, то можно выходить на полный рабочий день. Это необходимо, поскольку иначе будет расходоваться большой объём кислорода, необходимый для работы мышц и сердечно-сосудистой системы. По его словам, не только физическую, но и умственную нагрузку следует увеличивать постепенно.

Как пояснил иммунолог, если человек переболел коронавирусом, то от другого заболевшего он сразу же не заразится, так как у него есть антитела. При этом, как подчеркнул медик, наличие иммунитета не исключает возможности нового заражения, просто организм «убивает его».

Как писал NEWS.ru, ранее Болибок заявил, что Россия уже вышла на так называемое плато, достигнув наивысших показателей в процессе развития пандемии. С конца февраля — начала марта уровень заболеваемости будет падать. Но не стоит думать, что спад заболевания будет резким. Снижение показателей заражаемости коронавирусом станет проходить плавно и постепенно даже несколько месяцев спустя.