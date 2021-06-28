Врач дал совет прятать место прививки на улице

От пребывания на солнце и загара следует воздержаться после вакцинации от коронавируса. Такое предупреждение высказал в интервью радио Sputnik генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев.

По словам врача, пребывание под прямыми солнечными лучами всегда имеет опасность для человека, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог или воспаление кожи, что приводит, в свою очередь, к большому выбросу гистамина.

Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально, — объяснил Сергей Пурясев.

По словам медика, после прививки от коронавируса нельзя загорать порядка месяца или немного дольше. Поэтому тем, кто планирует отправиться на отдых, рекомендуется вакцинироваться заранее. Если же поездка случилась вскоре после прививки, эксперт советует соблюдать правильный режим, избегать прямых солнечных лучей, бывать на пляже с 6 до 10 утра и после 5–6 вечера, а также запастись необходимыми лекарственными препаратами — в частности, антигистаминными средствами.

Возьмите с собой антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм, — заключил Пурясев.

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