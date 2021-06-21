Врач дал совет, как пережить аномальную жару

Первый заместитель директора Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко Александр Линденбратен в беседе с «Радио 1» дал совет, как пережить аномально жаркую погоду.

По словам специалиста, в первую очередь нужно стараться как можно больше пить жидкости, желательно до двух литров в день.

При этом находиться на улице нужно так, чтобы не случилось перегрева или солнечного удара. Медик отметил, что всё зависит от индивидуальных особенностей: кто-то комфортно себя чувствует и при сильной жаре. Главное, слушать сигналы своего организма.

Человеческий организм приспособлен и к холоду, и к жаре, это адаптировано тысячелетиями. Нужно слушать свой организм, если человек чувствует, что ему уже плохо, то нужно уйти в тень, — подчеркнул Линденбратен.

Эксперт добавил, что в жаркую погоду очень важно соблюдение режима питания и питья, труда и отдыха. Если же кто-то вынужден находиться долгое время на жаре, то нужно сосредоточиться на чём-то и стараться не обращать внимание на погоду.

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