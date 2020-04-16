Врач дал аллергикам полезные советы на время цветения берёзы

https://static.news.ru/photo/47e79cf6-7fb3-11ea-83c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kurt Mabus/imageBROKER.com/Global Look Press

Страдающим от аллергии людям в сезон цветения берёзы стоит пользоваться теми же средствами индивидуальной защиты, что и при борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Такой совет в разговоре с журналистами дал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам эксперта, большое количество пыльцы в воздухе не является показателем прихода ранней весны. Учитывая ранее цветение берёзы, заметил доктор, на состояние аллергиков может положительно отразиться введённый в Москве на фоне пандемии режим всеобщей самоизоляции. В этот период у людей, страдающих от указанного недуга, нет необходимости выходить на улицу.

Болибок порекомендовал аллергикам чаще проветривать комнату, пользоваться медицинскими масками, надевать специальные очки, тщательно мыть руки и лицо.

Меры предосторожности сейчас аналогичны тем средствам защиты, которые предполагает коронавирусная инфекция: маска, очки, головной убор, почаще умываться, — приводит слова доктора телеканал «Москва 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве на две недели раньше срока начала цвести берёза. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Там напомнили, что берёза — один из самых сильных аллергенов. Цветение этого дерева обычно продолжается 20–25 дней.