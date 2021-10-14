Врач-биохимик рассказала, как отличить грипп от коронавируса и ОРВИ

Отличить грипп от ОРВИ и COVID-19 можно при помощи анализа симптомов и общего самочувствия. Грипп, в отличие от коронавируса и простуды, начинается с резкого подъёма температуры и недомогания. Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики Анна Волкова, её слова приводят «Народные Новости».

Главная отличительная особенность гриппа — внезапное начало. В первые дни происходит подъём температуры до высоких цифр. Температура при гриппе обычно держится до пяти-семи дней и превышает отметку в 38,5 градуса. Вкус и обоняние при гриппе тоже могут пропадать, но по мере выздоровления восстанавливаются, — сказала Волкова.

Она добавила, что грипп характеризуется головной болью и отсутствием аппетита. По словам медика, при ОРВИ и коронавирусной инфекции отмечается плавное начало заболевания, происходит постепенное повышение температуры до субфебрильных значений ― не более 38 градусов. Также появляется насморк и боль в горле.

Волкова отметила, что в текущем эпидемическом сезоне врачи говорят о двух волнах заболеваемости гриппом. Первая ожидается в декабре 2021 — январе 2022, а вторая — с марта по апрель 2022 года.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лёгкую форму коронавируса невозможно отличить по симптомам от гриппа или от любой другой респираторной инфекции. По мнению медика, любые симптомы ОРВИ сейчас нужно расценивать как COVID-19 до получения отрицательного теста.